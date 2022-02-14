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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде сообщили о начале «войны» против Украины

Депутат Рады Рабинович: действия Запада против Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям

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Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович объявил о начале «войны» Запада против Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал парламентарий.

Он подчеркнул, что из-за заявлений западных партнеров Киева экономика Украины может «остановиться».

Ранее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернов написал в Facebook, что ситуация вокруг вторжения России — это одна из крупнейших информационных спецопераций США.

По его словам, задачи такой операции «лежат на поверхности». Он отметил, что таким образом США стремятся восстановить единство НАТО и западных стран в целом, нанести экономике РФ как можно более серьезный урон, спровоцировать антивоенные настроения внутри России и деморализовать военную элиту страны посредством публикации ее секретных материалов.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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