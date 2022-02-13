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В США заявили, что Россия может «напасть» на Украину в любой день

Салливан: США не могут назвать точную дату «нападения» России на Украину

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России на Украину может начаться в любой день. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день», — сказал он.

Салливан заявил, что вторжение может произойти до или после Олимпиады. Он отметил, что США готовы полностью эвакуировать свое посольство в Киеве в случае необходимости.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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