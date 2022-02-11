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В Госдуме назвали дату рассмотрения обращения о признании ДНР и ЛНР

Совет Государственной думы 14 февраля может рассмотреть обращение о признании ДНР и ЛНР

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Совет Государственной думы в понедельник, 14 февраля обсудит, надо ли рассматривать на заседании палаты проект депутатов об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается в Telegram-канале спикера парламента Вячеслава Володина.

Депутаты планируют решить, придется ли отправлять соответствующий документ о статусах регионов в МИД для отзыва.

«Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — написал Володин.

По его словам, 12 февраля исполнится 7 лет с момента подписания минских соглашений.

Как подчеркнул народный избранник, сейчас в ситуации с самопровозглашенными ЛНР и ДНР два предложения.

В рамках первого может быть предложено рассмотреть проект постановления об обращении к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно.

Другой вариант предусматривает, что проект направят в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем — рассмотрят с учетом высказанных позиций.

«Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля», — заключил Володин.

Ранее в МИД РФ оценили идею размещения миротворцев ООН на границе с Украиной.

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