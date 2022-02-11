Постпред США при ООН перепутала Донбасс с Крымом

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом во время интервью телерадиовещательной компании «Би-би-си».

«Частью [Минских] соглашений было то, что они [Россия] уйдут из Крыма, но они этого не сделали», — сказала она.

В примечаниях к тексту, который 10 февраля распространила пресс-служба американской миссии, утверждается, что вместо «Крым» следует читать «Восточная Украина».

Кроме того, Томас-Гринфилд выразила мнение, что заседание СБ ООН, которое Россия организует 17 февраля, будет посвящено обсуждению Крыма. Здесь следует иметь ввиду «Минским соглашениям», также подчеркнула пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в США конгрессмен Марджори Тейлор Грин во время интервью перепутала слова «гаспачо» (испанский холодный суп) и «гестапо» (политическая полиция в нацистской Германии).

До этого президент США Джо Байден оговорился, заявив о «вторжении» Германии на Украину. Это не первый подобный инцидент с американским лидером. В декабре прошлого года он во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины ошибся, несколько раз назвав вице-президента Камалу Харрис президентом.