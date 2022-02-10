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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Сербии заявили о распаде Запада на два лагеря из-за России и Украины

Эксперт Якшич: Запад разделился на англо-саксонский и романо-германский лагеря из-за России и Украины

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Обозреватель сербской газеты «Политика» Бошко Якшич заявил, что трансатлантическое единство, которого ждет Вашингтон в ситуации с украинским кризисом, распадается на два лагеря: англо-саксонский и германо-романский.

Как отметил колумнист, посыл Вашингтона заключается в том, что «возмездие» сработает только в том случае, если ни один из предложенных им вариантов не будет снят с повестки, что означает вооружение Украины и максимальные санкции в отношении России, в том числе против «Северного потока — 2». Однако Берлин сдерживается на обоих «фронтах»: Германии после двух войн не хочется быть втянутой НАТО в третью войну. «Старая Европа» в лице Германии и Франции проявляет больше дипломатической гибкости в разрешении «худшего со времен холодной войны конфликта между Западом и Востоком», считает Якшич.

Он отметил, что США и Британия вооружают Украину и отправляют свои войска в Восточную Европу. Позицию Америки разделяют в основном англо-саксонские страны: Британия, Канада и Австралия, континентальные же страны заявляют о собственных интересах. Так, Германия вызывает беспокойство у Вашингтона по поводу позиции в отношении России в украинском кризисе: она не хочет продавать Украине свое оружие, запретила Прибалтике передавать Киеву немецкие гаубицы, выступает против отключения России от SWIFT и настаивает на запуске газопровода «Северный поток — 2».

Ранее постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил, что Запад использует миф о «вторжении» России на Украину как предлог для увеличения военного бюджета и наращивания военного присутствия у российских границ.

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