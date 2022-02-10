Постпред РФ при ООН: Запад использует миф о «вторжении» России на Украину как предлог

Миф о «вторжении» России на Украину предоставляет Западу повод для увеличения военного бюджета и наращивания военного присутствия у российских границ. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении Организации объединенных наций (ООН) Геннадий Гатилов, передает РИА «Новости».

«Для США это очень удобный повод закрепить свое ‎военное присутствие в соседних с Россией странах и таким образом ‎цементировать основу североатлантического единства, замешенного на ‎сдерживании России», — сказал дипломат.

При этом Гатилов отметил, что заявления Москвы об ‎отсутствии каких-либо планов нападать на Украину полностью игнорируются и в США, и ‎других странах Запада, что подтверждает сказанное выше.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Гатилов заявил, что Запад не готов к реальной конфронтации с Россией.