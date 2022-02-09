США до сих пор угрожают выдворением послу России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти по-прежнему угрожают ему выдворением в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий, сообщает РИА «Новости».

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», — сказал он.

Антонов ранее сообщал, что госдепартамент поднял вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам посла США в Москве.

«Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне», — добавил он.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя заявил о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники российского представительства. Американское посольство в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг с середины мая прошлого года, из-за чего дипломаты, которым нужно выехать из США по неотложным обстоятельствам, потом не могут вернуться на работу.