Посольство Великобритании подтвердило дату визита главы МИД Британии Трасс в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Москву 10 февраля и встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Великобритании в России.

Темы переговоров при этом не раскрываются.

Последний визит главы МИД Великобритании в Москву состоялся в 2017 году.

О визите Трасс в Москву 10 февраля также писала газета Times. По данным издания, встреча будет попыткой разрядить напряженность вокруг Украины.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что если глава британского дипведомства приедет в Москву с тем же настроем, с которым были сделаны ее прежние заявления о России, то полноценного диалога не получится. Он пояснил, что министр говорила публично и публиковала в социальных сетях «чистое вранье» и ложь газетных изданий, идущие «в основном из Вашингтона».

6 февраля глава МИД Британии сказала, что утверждения России об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными». По словам министра, «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».