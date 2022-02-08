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На Гаити начались протесты из-за отказа премьера уходить в отставку

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Ralph Tedy Erol/Reuters

Граждане Гаити вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра и правосудия для покойного президента, сообщает РИА «Новости».

Оппозиционеры требуют создания нового правительства согласно Соглашению Монтаны — инициативе гражданского общества и политических партий, призванной вывести страну из тупикового положения.

Премьер Ариэль Анри возглавил страну после убийства главы государства Жовенеля Моиза в июле. Полномочия Анри должны были закончиться 7 февраля, но уходить в отставку он отказался.

Он настоял на продолжении работы действующего правительства для организации всеобщих выборов и вывода страны из глубокого кризиса.

«Сегодня, 7 февраля, каждый, кто называет себя демократом, должен иметь в виду: на этот раз мы проведем хорошие выборы, без предубеждений, без фальсификаций, без насилия или поддержки банд», — заверил Анри.

Премьер призвал демократов работать вместе, чтобы следующие выборы не стали причиной новых кризисов, а будущие народные избранники пользовались легитимностью.

Ранее Reuters сообщало, что на Ямайке задержали одного из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити.

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