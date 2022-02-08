Названа настоящая причина отмены визита главы МИД Германии на Украину

Журналист CNN Дрейк Таппер сообщил в Twitter со ссылкой на источник, близкий к украинским властям, что визит немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок на Украину не состоится из-за разногласий Киева и Берлина по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

«Президент Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что глава МИД отказалась заявить, что Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2» — даже на случай вторжения России на Украину», — говорится в сообщении.

Второй причиной стало нежелание властей ФРГ оказать Украине военную помощь, продолжает журналист. Он отмечает, что, по словам собеседника, «многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада». Источник приводит в пример бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдер.

Сама Бербок заявила ранее, что отмена визита связана с тем, что в Киев не приедет ее французский коллега Жан-Ива Ле Дриана — изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.