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Путин заявил о курсе Украины на демонтаж минских соглашений

Путин обратил внимание Макрона на демонтаж Киевом минских договоренностей

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж минских соглашений. Соответствующее заявление глава государства сделал по результатам переговоров в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей», — сказал российский лидер на совместной пресс-конференции по итогам встречи, подчеркнув, что этим соглашениям по Украине альтернативы нет.

По его словам, отсутствуют подвижки по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, местные выборы, амнистия, правовые аспекты особого статуса Донбасса.

«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера», — продолжил Путин.

Он также отметил, что Киев продолжает игнорировать все возможности мирного восстановления территориальной целостности украинского государства «путем прямого диалога с Донецком и Луганском».

Встреча лидеров Франции и России прошла 7 февраля в Кремле.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны. По его словам, необходимо подписать новый реализуемый документ, который мог бы заставить президента России Владимира «Путина просто отвести свои войска и танки».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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