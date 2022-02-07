В МИД Украины назвали причину отмены встречи Зеленского и главы МИД ФРГ Бербок

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с президентом страны Владимиром Зеленским не состоится из-за насыщенного графика главы государства, это не политический сигнал. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию. Напомню, что в прошлый раз, когда Анналена (Бербок) была в Киеве, она встречалась с Зеленским, был очень содержательный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве. Мы называем это функционированием сетевой дипломатии, все к нам едут, много телефонных разговоров. У президента насыщенный график. Ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал», — рассказал Кулеба.

Ранее стало известно, что планировавшаяся ранее встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отменилась.

Вместо этого министр иностранных дел ФРГ проведет встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.