Макрон рассказал об условии нормализации международной ситуации

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием Le Journal du Dimanche назвал условие нормализации международной ситуации.

По его словам, ее нормализация невозможна без диалога с Россией.

«Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером (Ангелой — «Газета.Ru») Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт», — сказал французский лидер.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

В январе Макрон заявил о подготовке европейских предложений по безопасности и стабильности. По его словам, Париж поддерживает развитие диалога с Москвой, поскольку «необходимость этого диктует наша история и наша география».