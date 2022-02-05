В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировала удаленную публикацию агентства Bloomberg о начале «российского вторжения» на Украину. Слова представителя ООН приводит РИА «Новости».

По его словам, всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации.

Ранее агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данное сообщение американского информагентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Он отметил, что это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, сложившейся из-за агрессивных действий европейцев.

Bloomberg с конца прошлой осени сообщает о подготовке нападения РФ на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.