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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину

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Olga Lautman/Twitter

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировала удаленную публикацию агентства Bloomberg о начале «российского вторжения» на Украину. Слова представителя ООН приводит РИА «Новости».

По его словам, всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации.

Ранее агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данное сообщение американского информагентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Он отметил, что это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, сложившейся из-за агрессивных действий европейцев.

Bloomberg с конца прошлой осени сообщает о подготовке нападения РФ на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

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Кризис на Украине
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