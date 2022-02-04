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МИД Украины назвал условия выполнения Минских соглашений

Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не могут быть выполнены на условиях РФ

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Fabrizio Bensch/Pool via AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на условиях России. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные район Донецкой и Луганской областей — Прим. ред.), который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что западные партнеры не диктуют Киеву как выполнять Минские соглашения.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны. По его словам, необходимо подписать новый реализуемый документ, который мог бы заставить президента России Владимира «Путина просто отвести свои войска и танки».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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