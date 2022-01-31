Украина ждет от России подтверждения «заинтересованности в мире»

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но на уступки не пойдет, передает РИА «Новости».

«Никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира», — отметил Кулеба, указав, что «теперь шаг за Россией».

Кулеба подчеркнул, что Киев не готов идти на очередные уступки, если Россия сначала не остановит «свою военную эскалацию». По его словам, именно сейчас для России наступило время «демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире».

Ранее в Европарламенте рассказали, что Запад распускает слухи о «российском вторжении», оправдывая свою неудачу в Афганистане. Кроме того, указал депутат Европарламента Тьерри Мариани, президенту Украины Владимиру Зеленскому слухи о мнимом российском вторжении только на руку, так как его положение «чрезвычайно сложное».