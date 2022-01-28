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Зеленский заявил, что украинская армия не слабее НАТО

Зеленский: украинская армия находится «как минимум» на одном уровне с НАТО

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не слабее уровня НАТО, так как имеет военную практику, передает ТАСС.

По его словам, украинских военнослужащих нельзя оценивать как «каких-то там мальчишек» и страна находится в ситуации полного доверия к армии.

«Это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же [уровне]», — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие «воевали, они похоронили своих друзей, но они защищали государство, они стреляли, они убивали, к сожалению». Зеленский считает, что Украина должна делать все, чтобы иметь мощную армию.

Ранее Зеленский заявил, что ни одна страна не решится защищать Украину, если Россия пойдет на масштабное вторжение.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации. В организации также отказались от идеи размещать свои военные силы на Украине.

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