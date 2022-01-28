Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов 14:22
Лавров пошутил об инициативе США ввести против него санкции 14:20
Лавров вспомнил о резонансной фразе, произнесенной им при встрече... 14:18
Лукашенко рассказал, в каком случае готов уйти с президентского поста 14:12
Куклачев подсказал, как научить кошку трюкам дома 14:09
Кавазашвили: Газизову придется подать в суд на Зарему и требовать еще больше... 14:03
Цены на газ в США выросли на рекордные 72% 14:00
Обнаружено тело женщины, утонувшей во время Крещенских купаний в Ленинградской... 14:00
Канадские ученые выяснили, чему суслики могут «научить» астронавтов 13:59
Принц Уильям пожаловался на увлечение сына компьютерными играми 13:58

Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться в Белоруссию и покаяться

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видеотрансляции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал покинувших страну оппозиционеров вернуться на родину, покаяться и понести наказание за свои поступки. Об этом глава государства заявил в своем послании к нации, трансляция выступления велась на YouTube-канале агентства «БелТА».

«Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что [компенсировать] то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», — сказал белорусский лидер.

Тем из представителей оппозиции, которые хотели бы «сохранить лицо», Лукашенко посоветовал обратиться за помощью к Литве и Польше.

«Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем», — сказал президент.

В декабре Лукашенко заявил, что если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, республики бы уже не существовало.

По его словам, если бы события развивались по такому сценарию, «здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть