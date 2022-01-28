Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться в Белоруссию и покаяться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал покинувших страну оппозиционеров вернуться на родину, покаяться и понести наказание за свои поступки. Об этом глава государства заявил в своем послании к нации, трансляция выступления велась на YouTube-канале агентства «БелТА».

«Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что [компенсировать] то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», — сказал белорусский лидер.

Тем из представителей оппозиции, которые хотели бы «сохранить лицо», Лукашенко посоветовал обратиться за помощью к Литве и Польше.

«Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем», — сказал президент.

В декабре Лукашенко заявил, что если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, республики бы уже не существовало.

По его словам, если бы события развивались по такому сценарию, «здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском».