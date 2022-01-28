Кулеба опроверг сообщения о разногласиях Зеленского и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал недостоверными сообщения в СМИ о якобы возникших разногласиях между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байден в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Разговор президентов вчера был продолжительный, откровенный и конструктивный. Все ключевые позиции со стороны Соединенных Штатов относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены», — сказал дипломат во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что прошедшие 27 января телефонные переговоры президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского «прошли не очень хорошо».

Причиной для подобной оценки беседы лидеров США и Украины якобы стали разногласия по поводу «уровней риска» российского «нападения».