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У Польши подготовлен план по эвакуации дипломатов с Украины

Замглавы МИД Польши: Варшава подготовила план по эвакуации дипломатов с Украины, но решение пока не принято

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, однако решение пока не принято.

«В данный момент нет такого решения об эвакуации польских дипломатов. В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями», — сказал он в эфире Польского радио.

Также замминистра напомнил, что Польша имеет на Украине самое большое дипломатическое представительство по сравнению с другими европейскими странами — посольство в Киеве, консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове, Луцке.

«В ситуации, если дойдет до угрозы нашим дипломатам, мы будем реагировать естественным образом», — заключил он.

Ранее о планах по эвакуации части сотрудников своих посольств заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. По словам американского дипломата, посольство США в Киеве эвакуируют из-за «дислокации» сил России у границ Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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