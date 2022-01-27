Медведев прокомментировал требования России к НАТО

Председатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в разговоре с представителями СМИ, что Россия потребовала от НАТО гарантий безопасности, так как ей «отступать некуда, позади Москва». Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Медведева, российские власти много лет пытались договорится с альянсом, однако их стремление проигнорировали.

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: «Мы ничего не подписывали». Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — отметил глава Совбеза.

Предложения по гарантиям безопасности, переданные Россией США, он назвал «очень конкретными, очень определенными», добавив, что в них зафиксирована озабоченность Москвы действиями НАТО в Восточной Европе.

На вопрос журналистов о реакции РФ на возможный отказ Соединенных Штатов предоставить гарантии Медведев ответил, что подобные планы никогда не раскрывают. Тем не менее политик подчеркнул, что отказ «очень осложнит общую ситуацию».

В среду, 28 января, американский посол Джон Салливан передал ответ Вашингтона на предложение Москвы.

После этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал этот документ, который был согласован с украинскими властями «верной стратегией».