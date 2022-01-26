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Захарова высмеяла слова Блинкена об агрессии России

Захарова иронично ответила на слова Блинкена об агрессии России «на своих границах»

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена об агрессии России «на своих границах».

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя пост Блинкена в Twitter.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Блинкеном подверг критике мышление западного мира. Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией коронавируса.

С конца 2021 года западные СМИ регулярно пишут о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования из-за передвижения российских войск возле границы с Украиной. Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, что никому не угрожает.

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