В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи советников лидеров «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи советников лидеров Нормандской четверки в Париже 26 января.

«Встреча через пару часов начнется, пока не начали работать. Мы вчера с коллегой [Дмитрием] Козаком говорили перед отлетом, он обещал вас проинформировать о результатах встречи. Я надеюсь, что состоится хороший, открытый разговор с максимальной степенью результативности», — сказал представитель Кремля.

Ранее Deutsche Welle сообщило, что советники лидеров «нормандского формата» могут договориться 26 января о дате переговоров Украины с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по вопросу о статусе Донбасса.

В Париже 26 января состоится встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), которые в последний раз общались еще в августе 2021 года. Стороны намерены обсудить минские соглашения по Донбассу. Германию на этом саммите представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию — советник президента Эммануэль Бонн, Москву и Киев — замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.