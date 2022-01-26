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В США рассказали о сделанном в 2007 году Путиным предупреждении

Natonal Interest: Путин в 2007 году предупреждал о кризисе отношений с НАТО

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время выступления на Мюнхенской конференции 2007 года предупредил, что Москве необходимы гарантии безопасности от США и стран — членов НАТО. Об этом в своей статье для The Natonal Interest напомнил журналист Тед Карпентер.

По его словам, речь российского лидера должна была «развеять все сомнения» о том, считает ли РФ политику Североатлантического альянса в целом и «неумолимый марш» блока на восток, в частности, «провокационными и угрожающими».

Он отметил, что тогда Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс, но они назвали тон его речи «воинственным» и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. Однако сами государства — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку, указал автор материала.

«Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013–2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности», — пишет обозреватель.

Он выразил мнение, что в дальнейшем ситуация ухудшалась, так как «Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту».

Карпентер в своей публикации также предупредил о серьезных последствиях недальновидности западных политиков в случае, если требования российской стороны о гарантиях безопасности будут вновь проигнорированы.

«Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой», — подытожил он.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности будет предоставлен на текущей неделе.

На прошлой неделе глава Госдепа Энтони Блинкен провел в Женеве двустороннюю встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. Разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

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