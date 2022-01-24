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Кличко оценил заявление Зеленского о возможной «оккупации» Харькова

Мэр Киева Кличко в ответ на слова Зеленского: никакого захвата Харькова Россией не будет

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никакого захвата Харькова Россией не будет, по его словам, он собирает в пятницу правление ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!» — написал мэр Киева.

По его словам, на сегодняшний день, чтобы защитить Украину, необходимо четко координировать действия, проводить совместную работу и держаться единой позиции местной и центральной власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Washington Post, что попытка России захватить Харьков станет началом крупномасштабных военных действий. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, украинский лидер описал один из возможных сценариев развития напряженности на границе с Россией.

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