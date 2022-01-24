ЕС готовит ужесточенные санкции против РФ из-за Крыма

Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против России из-за Крыма. Об этом пишет Spiegel.

Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группу с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций. Имена и названия не приводятся.

«Это необходимый ответ России с учетом продолжающейся русификации аннексированной территории», — говорится в документе.

Территориальная принадлежность Крыма с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России, остается предметом споров на мировой арене. Большинство стран мира не признает республику как часть РФ, что также стало причиной многолетних разногласий, включая санкции со стороны стран Запада.

Ранее стало известно, что Минобороны и МИД Германии оказались недовольны высказываниями главы ВМС по Украине и Крыму.

Глава Министерства обороны Кристина Ламбрехт «в экстренном порядке» провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил страны Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью. Темой беседы стали недавние высказывания вице-адмирала, уверенного, что Крым не войдет в состав Украины.