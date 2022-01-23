Блинкен пояснил, почему не стоить сейчас вводить санкции против РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, немедленное введение санкций против России приведет к утрате необходимого эффекта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы Госдепа, основная цель санкций — «сдерживание российской агрессии» и если их использовать сейчас, то «мы потеряем сдерживающий эффект».

Ранее Блинкен заявил, что США «предупреждали» о планах России относительно Украины.

Накануне Блинкен провел в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. В целом разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.