В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятилетия

Американский политический обозреватель Росс Даутат заявил, что США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», — утверждает Даутат.

Он отмечает, что Украина в текущий момент разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.

Даутат подчеркивает, что отказу правительству Украины в приеме в НАТО может посеять сомнения относительно серьезности намерений США и в отношении других направлений.

«И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной», — отметил обозреватель.

Ранее премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что вступления Украины в Североатлантический альянс еще долго не будет в повестке дня.