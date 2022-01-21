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Лавров объяснил требование России о нерасширении НАТО

Лавров: Москва настаивает на нерасширении НАТО из-за деятельности альянса против РФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве обсудили предложение Москвы вернуть НАТО к конфигурации 1997 года, передает ТАСС.

По словам российского дипломата, Североатлантический альянс ведет деятельность направленную против России, поэтому Москва настаивает на нерасширении блока на восток.

«Мы повторили на встрече с Блинкеном наше требование о нерасширении НАТО на восток», — сказал Лавров.

Он добавил, что госсекретарь пообещал объяснить, как Вашингтон относится к своему обязательству не приглашать в альянс новые страны.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились полтора часа. Предполагается, что они обсуждали предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ предстоит принять серьезные политические решения в случае провала переговоров с США.

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