Британский МИД обвинил Россию и Китай в стремлении доминировать в мире

Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаясь заполнить образовавшийся идеологический политический вакуум. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в университете Лоуи в Австралии, передает РИА «Новости».

«Они осмелели так, что мы подобного не видели со времен «холодной войны», — заявила британский дипломат, добавив, что за последние 70 лет у России и Китая не было настолько тесных и крепких отношений.

По ее словам, эти два государства стремятся к доминированию на Западе и в Тихоокеанском регионе. РФ и КНР проводят совместные военные учения и тесно сотрудничают в космической отрасли.

Трасс выразила мнение, что в настоящее время авторитарные режимы объединяются.

«Режимы наподобие Белоруссии, Северной Кореи и Мьянмы находят ближайших союзников в Москве и Пекине», — отметила глава МИД Великобритании.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Великобритания уже на протяжении нескольких дней военными самолетами отправляет оружие на Украину.