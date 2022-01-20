Офис президента Украины проверяют после сообщения о минировании

Украинская полиция проверяет офис президента страны Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Силовики не пускают людей на улицу Банковую в Киеве, где расположено здание офиса президента. При этом сотрудников офиса не эвакуируют. У здания дежурит скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Магадане из-за сообщений о минировании провели эвакуацию во всех школах, злоумышленники также сообщили о «минировании» техникумов, училищ и колледжей.

Письмо об угрозе минирования пришло на электронную почту городского управления образования. Здания учебных заведений сейчас осматривают сотрудники спецслужб. В связи с эвакуацией занятия первой смены в школах отменили. Учащихся во вторую смену перевели на дистанционное обучение.

Накануне стало известно, что в день рождения мэра Южно-Сахалинска злоумышленники «заминировали» здание администрации. Всех сотрудников эвакуировали.

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. 19 января в Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали и детские сады.