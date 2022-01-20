В МИД Украины похвастались многомиллионной финансовой помощью США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, что США дополнительно выделили стране $200 млн для развития сферы безопасности, сообщает ТАСС.

«Это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до $650 млн за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го», — отметил Кулеба.

Он отметил, что помощь американских властей на этом не закончится. Дипломат объявил, что Вашингтон собирается предоставлять оборонительное летательное оружие для укрепления обороноспособности страны.

«Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное — оборонительное, но летальное», — подытожил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине западные страны готовят провокацию.