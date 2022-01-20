Ким Чен Ын намекнул на возобновление ядерных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщает издание Yonhap.

Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

В Северной Корее осудили американскую политику и призвали Вашингтон готовиться к долгосрочной конфронтации.

Ранее сообщалось, что в КНДР ищут более высоких телохранителей для Ким Чен Ына. Власти объявили, что кандидаты на пост телохранителей

главы государства должны быть на четыре сантиметра выше, чем в прошлом году.

По информации СМИ, речь идет про желающих попасть в так называемый «Отряд 974», которому поручено защищать высшее руководство Северной Кореи. Согласно материалам, полученным от источника, список стандартов для попадания в отряд разделен на три обширных раздела.