Байден назвал главную цель республиканцев

Президент США раскритиковал членов Республиканской партии за чрезмерное стремление помешать работе его администрации. Слова главы Белого дома приводит РИА «Новости».

«Я не представлял, что они (республиканцы) будут настолько тормозить усилия. Будто самая важная вещь – это то, что президент Байден не доводит дела до конца. Подумайте: зачем нужны республиканцы?», — сказал американский лидер.

Байден добавил, что он в отличии от оппонентов своей работой доказывает американцам важность для Соединенных Штатов Демократической партии.

Ранее сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что республиканцы планируют объявить импичмент Байдену, если получат большинство мест в Палате представителей в 2022 году.

До этого конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену. Грин обвинила Байдена в попустительстве коррупции: его сын Хантер принимал подарки от граждан других государств в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других стран.