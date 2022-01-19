Макрон призвал Европу к выстраиванию собственного диалога с Россией

Выступая в Европарламенте, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости двухстороннего диалога между Европой и Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт парламента.

«Чтобы к нам испытывали доверие, нам нужно вести требовательный диалог с Россией. И мы убеждаемся в этом, наблюдая за диалогом, который ведут сейчас Россия и США. Я считаю, что координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы сами вели диалог с Россией», — объяснил Макрон в ходе демонстрации программы французского председательства в ЕС.

По его словам, есть ряд вопросов, которые Европа должна без посредников обсуждать с Россией. В частности, речь идет о коллективной безопасности и контроле над вооружениями.

Ранее Макрон заявил о подготовке европейских предложений по безопасности и стабильности. По его словам, Париж поддерживает развитие диалога с Москвой, поскольку «необходимость этого диктует наша история и наша география».