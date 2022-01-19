«Здоров как бык!»: кашляющий Джонсон отказался самоизолироваться и проводил встречи

Источник, близкий к британскому правительству сообщил газете Times о том, что заболевшего новой коронавирусной инфекцией премьер-министра Бориса Джонсона убеждали в необходимости уйти на добровольную самоизоляцию, но до своей госпитализации он игнорировал предупреждения.

По информации газеты, Джонсон говорил, что «здоров как бык», несмотря на увещевания его помощников о необходимости сократить количество контактов и начать лечение до того как 27 марта 2020 у него официально было диагностировано коронавирусное заболевание. По словам собеседников издания, глава правительства продолжал проводить встречи, несмотря на сильный кашель и очевидно плохое самочувствие. Отмечается, что премьер переболел в крайне тяжелой форме.

«Помню, нам пришлось устроить ему «кошачий ход», чтобы он спускался из своей квартиры в рабочий кабинет, не контактируя с людьми. Идея заключалась в том, что мы могли бы поговорить с ним через открытую дверь. Но он продолжал выходить, так что мы поставили два стула напротив двери. Это было что-то вроде калитки для щенков. Он просто не думал о следовании правилам. Они были не для него», — рассказал инсайдер.

При этом, требование правительства об обязательной самоизоляции граждан с симптомами ОРВИ было опубликовано 16 марта.

Возможность выдвижения вотума недоверия премьер-министру с последующей отставкой правительства стала активно обсуждаться после того, как в СМИ попали новости о том, что политическая элита Британии проводила вечеринки во время жестких ограничений, связанных с COVID-19. В частности, вечеринки проводились в мае 2020 года и апреле 2021. Офис премьер-министра Великобритании уже принес официальные извинения королеве Елизавете II за вечеринку, проведенную в ночь перед похоронами ее мужа, герцога Филиппа Маунтбеттена. Тогда, по сообщениям очевидцев, работники аппарата правительства закупали в близлежащем от Даунинг-стрит, 10 магазине крепкий алкоголь «чемоданами», включали громкую музыку и сломали качели сына Джонсона. Сам Джонсон, извиняясь за подобное поведение сообщил о том, что не знал, что нарушает какие-то правила.