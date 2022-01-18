МИД Украины раскрыл темы переговоров Блинкена и Кулебы

В ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии», сообщили в МИД Украины.

«Проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. <...> Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии», — отметили в пресс-службе министерства.

Также стало известно о том, что главы внешнеполитических ведомств обсудят темы, касающиеся двухстороннего стратегического партнерства. В частности, стороны затронут вопросы инвестиций, торговли и безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины.