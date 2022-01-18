Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ГИБДД призналась в отсутствии возможности фиксировать опасное вождение 17:02
В НАТО обвинили «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке... 16:59
От рук преступников в России за год погибли более 23 тысяч человек 16:59
Моргенштерн слетал в баню к другу-немцу в Приднестровье 16:55
Генсек НАТО прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2» 16:52
ЕСПЧ взыскал 20 тыс. евро в пользу россиянки, чей сын покончил с собой... 16:51
В Италии считают, что «Аталанта» может пересмотреть свою позицию... 16:48
Экспертам не удалось установить яд в деле об отравлении арбузом в Москве 16:43
Психологи назвали буддистов лучшими донорами крови 16:42
Подсчитано, какие автомобили Lada чаще покупают на Украине 16:42

МИД Украины раскрыл темы переговоров Блинкена и Кулебы

МИД Украины: Блинкен и Кулеба обсудят «сдерживание России»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Leah Millis/Reuters

В ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии», сообщили в МИД Украины.

«Проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. <...> Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии», — отметили в пресс-службе министерства.

Также стало известно о том, что главы внешнеполитических ведомств обсудят темы, касающиеся двухстороннего стратегического партнерства. В частности, стороны затронут вопросы инвестиций, торговли и безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть