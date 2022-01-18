Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с режимом Гитлера

На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)», передает РИА «Новости».

«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди», — сказал глава СВР.

По его словам, «те, кто убивает и отдает приказы убивать», вдохновляется образом Украины, выступающей против России. При этом эти люди превращают саму Россию в антигуманное и антиукраинское государство, отметил Нарышкин.

Директор разведслужбы добавил, что происходящее сейчас напоминает годы гитлеровской оккупации, когда на территории СССР, в том числе Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане.

Ранее Нарышкин заявил, что кампания против бывшего президента Украины Петра Порошенко не поднимает репутацию киевскому режиму.