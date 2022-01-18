Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
РФ перебросит два дивизиона С-400 в Белоруссию для проверки сил реагирования 12:26
Скончался единственный в истории шестикратный победитель Кубка чемпионов Хенто 12:25
В ростовских ЗАГСах запретили смеяться и двигать мебель 12:23
Вирусолог оценил возможность использования «омикрона» в качестве... 12:21
Российские военные прибывают в Белоруссию для проверки сил Союзного государства 12:18
Жителям Соловков разрешили охотиться на лосей после письма депутату Рашкину 12:15
Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии матери 12:15
Власти Казахстана подсчитали число поврежденных машин полиции 12:12
Bloomberg предупредил Запад об угрозе союза России и Китая 12:11
Ограбленная вдова Градского стала его наследницей за две недели до смерти... 12:10

Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с режимом Гитлера

Глава СВР Нарышкин: на Украине сейчас гостеррор, сравнимый с гитлеровской оккупацией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)», передает РИА «Новости».

«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди», — сказал глава СВР.

По его словам, «те, кто убивает и отдает приказы убивать», вдохновляется образом Украины, выступающей против России. При этом эти люди превращают саму Россию в антигуманное и антиукраинское государство, отметил Нарышкин.

Директор разведслужбы добавил, что происходящее сейчас напоминает годы гитлеровской оккупации, когда на территории СССР, в том числе Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане.

Ранее Нарышкин заявил, что кампания против бывшего президента Украины Петра Порошенко не поднимает репутацию киевскому режиму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть