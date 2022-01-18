В МИД Украины ответили на статью NYT об эвакуации российский дипломатов из Киева

Украинский МИД опроверг информацию об эвакуации иностранных посольств, сообщает РИА «Новости».

По словам представителей украинского внешнеполитического ведомства, заявлений об эвакуации от посольств не поступало.

Газета The New York Times сообщила, что американские и украинские официальные лица утверждают, что за неделю до начала переговоров по ситуации на границе с Украиной, Россия якобы начала «опустошать» свое посольство в Киеве. По словам высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, на которого ссылаются авторы статьи, семьи российских дипломатов стали покидать посольство и «отправились домой».

Ранее МИД России ответил на сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов с Украины.

Американское издание также сообщило, что эвакуация дипломатов связана с «наращиванием» российских военных у границ Украины. В статье говорится о том, что «огромные железнодорожные колонны, груженные танками, ракетами и войсками, продолжают продвигаться на запад через Россию, очевидно, направляясь к украинской границе».