Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Директор Службы внешней разведки России упрекнул Киев в преследовании Порошенко 11:20
Авербух: мальчикам из России ничего не светит на Олимпиаде 11:19
Норвежский бизнесмен задержан в Москве 11:16
«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и СК с жалобой на Шендеровича 11:15
Киану Ривз назвал свою любимую песню 11:12
TikTok начал исполнять закон «о приземлении» 11:08
Раскрыто полное название нового смартфона Apple 11:08
«Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой оплатить... 11:05
Спрос на туристическую аренду квартир в России в 2021 году вырос... 11:04
Цена нефти Brent поднялась до $88 за баррель впервые с 2014 года 11:03

В МИД Украины ответили на статью NYT об эвакуации российский дипломатов из Киева

МИД Украины: заявлений об эвакуации от посольств не поступало

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Украинский МИД опроверг информацию об эвакуации иностранных посольств, сообщает РИА «Новости».

По словам представителей украинского внешнеполитического ведомства, заявлений об эвакуации от посольств не поступало.

Газета The New York Times сообщила, что американские и украинские официальные лица утверждают, что за неделю до начала переговоров по ситуации на границе с Украиной, Россия якобы начала «опустошать» свое посольство в Киеве. По словам высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, на которого ссылаются авторы статьи, семьи российских дипломатов стали покидать посольство и «отправились домой».

Ранее МИД России ответил на сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов с Украины.

Американское издание также сообщило, что эвакуация дипломатов связана с «наращиванием» российских военных у границ Украины. В статье говорится о том, что «огромные железнодорожные колонны, груженные танками, ракетами и войсками, продолжают продвигаться на запад через Россию, очевидно, направляясь к украинской границе».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть