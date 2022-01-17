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Уснувший в суде Петр Порошенко попал на видео

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Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул во время заседания суда, в ходе которого ему должна была быть избрана мера пресечения. Видеоролик опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

На кадрах можно увидеть, как Порошенко, сидя за столом, на несколько секунд засыпает, после чего приходит в себя.

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

Ранее сообщалось, что Порошенко вернулся на родину. Сам политик утверждает, что его преследуют по заказу президента Украины Владимира Зеленского.

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