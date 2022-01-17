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Лавров пошутил о сценариях США по Украине

Глава МИД Лавров о 18 сценариях США по Украине: возможно, это конкурс ведомств

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — заявил Лавров.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью The Financial Times заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. Она не стала конкретизировать, что это за сценарии, однако указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что США подобными «безосновательными заявлениями и провокациями засоряют информационное пространство для нагнетания истерии».

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