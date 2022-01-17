Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пенсионер три года не может закрыть глаза из-за неудачной операции 15:08
Глава МИД ФРГ заявила о приостановке сертификации «Северного потока —... 15:06
Астрономы пронаблюдали смену сезонов на экзопланете, где год длится три дня 15:05
Врач перечислил признаки заражения «омикроном» 15:04
Авто вдовы Градского с вооруженными грабителями попало на видео 15:03
Одну ногу Хайди Клум застраховали дороже другой 15:02
97-летняя ученица Рахманинова работает над новым альбомом 14:59
Источник: за учениями НАТО в Норвегии будет следить «Адмирал Горшков»... 14:57
Девушка устроила истерику на свадьбе бывшего парня, чтобы вернуть его 14:56
Лавров ответил на вопрос о действиях России в случае провала переговоров... 14:56

В МИД РФ заявили о дезинформации США по ситуации с Украиной

Лавров заявил о дезинформации США о подготовке «провокаций» РФ против Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, чтобы обеспечить предлог для «так называемого вторжения РФ на Украину». Об этом сообщает ТАСС.

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем госпожа (пресс-секретарь Белого дома Джен) Псаки сказала: «как это было уже в 2014 году», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что РФ не будет дружить с Китаем против кого бы то ни было.

Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о том, что власти Китая высоко оценивают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания в вопросе сотрудничества в 2022 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть