В МИД РФ заявили о дезинформации США по ситуации с Украиной

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, чтобы обеспечить предлог для «так называемого вторжения РФ на Украину». Об этом сообщает ТАСС.

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем госпожа (пресс-секретарь Белого дома Джен) Псаки сказала: «как это было уже в 2014 году», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что РФ не будет дружить с Китаем против кого бы то ни было.

Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о том, что власти Китая высоко оценивают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания в вопросе сотрудничества в 2022 году.