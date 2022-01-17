Польские пограничники заявили о новом штурме границы мигрантами из Белоруссии

Около 50 нелегальных мигрантов попытались прорваться в Польшу с территории Белоруссии, заявили в пограничной службе Польши.

Как отметили в ведомстве, 18 человек пытались штурмовать границу: бросали камни и ветки, вырывали трубы.

«Люди разрывали заграждения, вырывали металлические столбы, бросали в сторону польских служащих камни и ветки деревьев», — сообщили в погранслужбе.

В Варшаве утверждают, что штурм границы на охраняемом пограничном участке в Мельнике осуществлялся при поддержке белорусских спецслужб.

В очередной раз в Польше сообщили о попытке мигрантов со стороны Белоруссии прорвать границу 10 января.

За несколько дней до этого польские пограничники подписали контракт на строительство заграждений на границе.