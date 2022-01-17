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Племянника Назарбаева освободили от должности

Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ

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Распоряжением президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева был освобожден от должности первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности республики Самат Абиш, следует из сообщения на сайте президента.

Самат Абиш является племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее от высоких должностей в национальных компаниях были отстранены два зятя Назарбаева — Димаш Досанов, являющийся гендиректором и председателем правления госкомпании «КазТрансОйл», и Кайрат Шарипбаев, председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz».

Как пояснил депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров, кадровые перестановки являются частью президентских реформ по деолигархизации казахстанской экономики и благотворно скажутся на развитии республики.

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