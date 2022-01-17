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Глава немецкого МИД рассказала, каких отношений с Москвой хочет Берлин

Глава МИД ФРГ Бербок: у Германии и России длинный список тем для обсуждения

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Michael Sohn/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву заявила, что немецкое правительство рассчитывает на стабильные отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«У Германии и России длинный список тем для обсуждения», — сказала дипломат.

После визита в российскую столицу, Бербок отправится в Киев. Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защиты в киберпространстве.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с коллегой из Германии Анналеной Бербок переговоры по гарантиям безопасности 18 января в Москве.

Также дипломаты планируют затронуть состояние и перспективы отношений России и ФРГ, формирование графика будущих встреч представителей двух стран, экономические проекты, региональные и международные вопросы и тд.

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