Глава немецкого МИД рассказала, каких отношений с Москвой хочет Берлин

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву заявила, что немецкое правительство рассчитывает на стабильные отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«У Германии и России длинный список тем для обсуждения», — сказала дипломат.

После визита в российскую столицу, Бербок отправится в Киев. Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защиты в киберпространстве.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с коллегой из Германии Анналеной Бербок переговоры по гарантиям безопасности 18 января в Москве.

Также дипломаты планируют затронуть состояние и перспективы отношений России и ФРГ, формирование графика будущих встреч представителей двух стран, экономические проекты, региональные и международные вопросы и тд.