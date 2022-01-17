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Байден проведет онлайн-встречу с Кисидой

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Philip Fong/Pool via Reuters

Президент США Джо Байден запланировал на 21 января виртуальную встречу с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден с нетерпением ждет того, чтобы работать вместе с премьер-министром Кисидой над продвижением нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказано в письменном сообщении представительницы Белого дома.

В тексте подчеркивается, что в Вашингтоне надеются на расширение сотрудничества в ключевых сферах: борьба с COVID-19, климатический кризис, а также партнерство в сфере новых и возникающих технологий, в том числе в рамках «четверки». Это формат Четырехстороннего диалога по безопасности Австралии, Индии, США и Японии.

Ранее член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки назвал главное отличие президента России Владимира Путина от других российских политиков. В свою очередь Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем.

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