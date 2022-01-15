В Казахстане арестовали уволенного после протестов вице-министра энергетики Карагаева

В казахстанском Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бывшего вице-министра энергетики республики Жумабая Карагаева.

В пресс-службе ведомства уточнили, что чиновник был задержан сотрудниками следственно-оперативной группы территориального департамента Агентства по финмониторингу по Мангистауской области. Также были задержаны «руководители электронных торговых площадок и лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области».

«В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца, избранная следственным органом и поддержанная прокуратурой области», — указали в ведомстве, отметив, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Об увольнении Карагаева стало известно 15 января.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.