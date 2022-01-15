Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке 14:09
Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии 14:08
Reuters: хакерские нападения на госсайты Украины могут предшествовать крупным атакам 14:08
Главный тренер «Ванкувера» назвал единственный способ, как остановить Овечкина 14:03
Два зятя Назарбаева перестали возглавлять национальные компании 13:47
Власти Ингушетии дали ответ на требования Кадырова 13:46
«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зенита» 5 миллионов евро 13:40
Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов 13:38
Мясников назвал продукты, приводящие к раку простаты 13:27
В Польше определились с новым главным тренером футбольной сборной 13:20

В Казахстане арестовали уволенного после протестов вице-министра энергетики Карагаева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
primeminister.kz

В казахстанском Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бывшего вице-министра энергетики республики Жумабая Карагаева.

В пресс-службе ведомства уточнили, что чиновник был задержан сотрудниками следственно-оперативной группы территориального департамента Агентства по финмониторингу по Мангистауской области. Также были задержаны «руководители электронных торговых площадок и лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области».

«В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца, избранная следственным органом и поддержанная прокуратурой области», — указали в ведомстве, отметив, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Об увольнении Карагаева стало известно 15 января.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть