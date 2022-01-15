Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Севастополе обнаружили пропавшую в декабре школьницу 12:38
В Москве выявлено 6555 новых случаев коронавируса 12:31
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с «Госуслугами» 12:25
Российская биатлонистка пожаловалась на отсутствие командного духа в сборной 12:20
Новак назвал условия для увеличения поставок российского газа в Европу 12:18
Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в Кисловодске 12:13
В России выявили суточный максимум зараженных коронавирусом с декабря 12:02
Австралийские власти задержали Джоковича 12:01
В Польше заявили о планах Путина восстановить власть до уровня СССР 11:58
Ветерана заставили оплатить налог за подарок на День Победы 11:55

Лукашенко назвал общие угрозы для постсоветских республик

Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pavel Orlovsky/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела страны, сообщает агентство «БелТА».

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил успешное завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане по урегулированию беспорядков, и подчеркнул, что операция стала сигналом всем, кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы.

Ранее Лукашенко заявил, что экстремисты в Казахстане хотели развязать войну для изменения политического курса страны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные-миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть