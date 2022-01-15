Лукашенко назвал общие угрозы для постсоветских республик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела страны, сообщает агентство «БелТА».

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил успешное завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане по урегулированию беспорядков, и подчеркнул, что операция стала сигналом всем, кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы.

Ранее Лукашенко заявил, что экстремисты в Казахстане хотели развязать войну для изменения политического курса страны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные-миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.