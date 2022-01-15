США планируют обратиться в Совбез ООН в случае обострения украинского кризиса

Американские власти планируют инициировать в Совете Безопасности ООН разбирательство по поводу напряженности вокруг Украины, в случае ее эскалации «по вине России». Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Источники отметили, что США не могут всерьез противостоять России в ООН, так как Москва обладает правом вето. Обращением в Совбез Вашингтон хочет привлечь внимание мировой общественности к украинской проблеме.

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — объяснил один из собеседников агентства.

По его словам дебаты в ООН покажут дипломатическую изоляцию России и, возможно, побудят Китай отвернуться от нее.

Ранее постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, которая будет выполнять обязанности председателя Совбезf, заявила, что совет готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за происходящим на востоке Европы.