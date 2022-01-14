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В МИД прокомментировали заявление Госдепа о причастности Parsek в поставках в КНДР

Захарова назвала недопустимым заявление Госдепа о роли Алара и Parsek в поставках в КНДР

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия считает абсолютно недопустимым заявление Госдепа о ключевой роли россиянина Романа Алара и компании Parsek в поставке технологий для ракетной программы КНДР. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Не утруждая себя доказательствами, США пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы», — указано в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская компания Parsek, попавшая под американские санкции, является «ключевым источником» товаров и услуг для ракетной программы КНДР.

12 января США ввели санкции против российской компании Parsek и гражданина России Романа Алара за связи с КНДР. Кроме того, в санкционный список попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в России — в Москве и Владивостоке.

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